Chirurgie esthétique : les masques nous rendent obsédés des yeux

En plus des injections de botox placées autour des yeux ou du front, Quinn nous dit que les liftings de sourcils au botox sont également de plus en plus populaires. "Un lifting des sourcils au botox est une forme de botox qui est placée directement sous le sourcil, lissant et resserrant la peau qui se trouve directement entre le sourcil et la paupière", dit-elle. "Cela crée une jolie et subtile élévation de votre arcade sourcilière, faisant ainsi paraître vos yeux plus grands et plus rayonnants". Comme toute injection de botox, le lifting de l'arcade sourcilière est temporaire - il dure généralement de 3 à 6 mois - et, là encore, le coût se situe généralement entre 400 et 600 dollars (environ 338 euros à 507 euros) et autour de 200 à 450 euros en France.