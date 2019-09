Je suis migraineuse et le botox a changé ma vie

L’idée de me faire injecter du botox à plus de 26 endroits différents ne m’excitait pas des masses non plus. Je savais que l’excès de botox pouvait vraiment figer les traits. J’ai aussi grandi avec une mère qui rejette toute forme vanité, même le simple fait de mettre du vernis. Je n’osais même pas imaginer ce qu’elle penserait de mes 26 injections trimestrielles de botox. Au fond, j’avais quand même vraiment très peur du jugement des autres, même si mon cas pouvait être vu comme plus « légitime », parce que motivé par des raisons médicales. En plus de ça, on me dit souvent que j’ai un visage pas très expressif au repos, donc il fallait que je sois toujours capable d’exprimer un minimum de sentiments. Docteur Ravitz m’a rassuré, et je me suis allongée sur le siège d’opération pour recevoir mes injections.