Muss ich mein Gesicht wirklich jeden Tag waschen?

Die Zeiten, in denen wir dank Corona in unseren eigenen vier Wänden „eingesperrt“ waren, sind glücklicherweise vorbei. Damals hast du dich vielleicht gefragt, ob es sich überhaupt lohnt, dich jeden Tag zu schminken und deine Hautpflege-Routine durchzuziehen – oder auch nur dein Gesicht zu waschen. Die Lockdowns und Kontaktbeschränkungen liegen hinter uns, und trotzdem hast du womöglich zwischendurch noch Tage, an denen du dir den Aufwand und die Zeit lieber sparen würdest. Aber musst du überhaupt jeden Tag dein Gesicht waschen ? Was wäre das Schlimmste, was passieren kann, wenn nicht?