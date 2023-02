Warum hassen Männer starkes Make-up so sehr? Ich habe sie gefragt

Wenn du dich in den sozialen Medien mal umhörst, wirst du dort über zahllose „hot takes“ (meistens von Männern) stolpern, die „birthday makeup“ als total abtörnend abstempeln. Auf Twitter wird der Look unter anderem als „hässlich“ und „gruselig“ verurteilt. Und auch auf TikTok sammeln einige Videos Tausende von Views. Der Hashtag #birthdaymakeup hat derzeit über 143 Millionen Views. „Wenn sie Geburtstag hat und du dich in der Öffentlichkeit mit ihr und ihrem ‚birthday makeup‘-Gesicht zeigen musst“, betitelt ein TikToker sein Video mit 1,5 Millionen Views. „Ich habe kein Problem mit Make-up“, behauptet ein Gast in einem viralen TikTok von The Disruption Podcast, und kritisiert das „birthday makeup“ trotzdem während des ganzen Videos.