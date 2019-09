Anstatt stundenlang an der Neugestaltung deines Gesichts zu sitzen, konzentriere dich lieber auf ein oder zwei Stellen, die von verstärkten Konturen profitieren könnten. Probiere unterschiedlich helle und dunkle Farbnuancen aus, die zu deiner Haut passen und ihren Farbton komplementieren. Die Contouring Palette von Nude by Nature verpackt alle Contouring-Basics kompakt in einem Produkt. Mit drei Nuancen für Schattierung, Highlights und Konturen, ist dieses kleine Kraftpaket für Anfänger ideal, aber auch für Fortgeschrittene geeignet. Wir würden sogar sagen, dass es für unterwegs eigentlich perfekt ist.