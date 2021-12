8 edle Make-up-Looks für die Feiertage

Ob du im Beauty-Universum nun eher als Anfänger:in oder Veteran:in giltst – vor den Feiertagen können wir alle ein bisschen Inspiration gebrauchen.Zwischen der Suche nach dem perfekten Geschenk oder dem perfekten Kleid für Heiligabend oder Silvester hast du vermutlich ohnehin schon genug zu tun, ohne dir auch noch den Kopf über dein Make-up zerbrechen zu wollen. Dabei kannst du damit schon das dezenteste Outfit aufwerten – und mal ehrlich, am Ende dieses Jahres können wir ein bisschen Glitzer und Glamour doch ganz gut gebrauchen, oder?Klar, roter Lippenstift und goldener Lidschatten geht immer, und gerade rund um die Feiertage ist diese Kombi immer eine sichere Wahl. Dieses Jahr trauen wir uns aber ein bisschen mehr und fühlen uns experimentierfreudig ; schließlich lohnte es sich im Lockdown kaum , überhaupt Make-up zu tragen, geschweige denn dramatisches.Anstatt uns also auf Altvertrautes zu verlassen, erweitern wir unseren Feiertags-Make-up-Horizont dieses Jahr ein bisschen und lassen uns von den Trends auf TikTok und den Runways inspirieren. Vom Grungecore-Look bis hin zu kreativen Gesichts-Accessoires: Scroll dich für die acht Make-up-Trends weiter durch, die dich schon jetzt in Partystimmung bringen.Refinery29 macht es sich zum Ziel, dir nur die besten Produkte vorzustellen, damit dich die Auswahl der Onlineshops nicht erschlägt. Deshalb wurde alles, was wir dir empfehlen, liebevoll vom Team kuratiert. Wenn du über Refinery29 zu einem Onlineshop gelangst und etwas kaufst, bekommen wir gegebenenfalls einen Teil des Umsatzes über die Affiliate-Linksetzung.