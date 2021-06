Warum haben so viele Männer immer noch ein Problem mit geschminkten Frauen?

Mit dem Beginn des 21. Jahrhunderts kam dann die Ära von Social Media, und mit ihr die noch intensivere Begutachtung weiblichen Aussehens. Heute sind TikTok, YouTube und Co. voller Männer, die Frauen in den Kommentaren oder in eigenen Videos und Posts darüber informieren, dass sie ja ‚natürlich viel besser‘ aussähen. „Im öffentlichen Raum – wie in sozialen Netzwerken – werden Frauen noch mehr für ihr Aussehen verurteilt, wenn es als ‚nicht authentisch‘ oder ‚unecht‘ gilt. Das kann sich auf Zweifel am ‚echten‘ Aussehen einer Frau beschränken, kann aber sogar zum Beispiel dazu führen, dass ihr ihre Gewaltsvorwürfe nicht geglaubt werden“, meint Dr. Duffy. Online kann es schwer sein, Fake und Realität auseinanderzuhalten. Durch die Hypersichtbarkeit unserer Online-Profile – man kann uns jederzeit und überall betrachten – fühlen sich viele Social-Media-User dazu berechtigt, alles in ihren Augen Unechte anzuprangern.