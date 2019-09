Wie sich Anerkennung anfühlt, wissen wir alle – aber wieso streben wir im Netz so viel mehr danach als offline? „Vielleicht wünschen sich auch im realen Leben viele Menschen noch mehr Bestätigung und würden sich über häufigere Komplimente und Anerkennung freuen – aber ein digitaler Like ist eben die bequemere Form“, so die Expertin. Und weiter: „Meiner Einschätzung nach ist Bestätigungssucht etwas, das man überall finden kann, aber Social Media macht es eben besonders leicht, süchtig zu werden, da man zu einem gewissen Grad systematisch Bestätigung einfordern kann. Im realen Leben ist dieses "Fishing for compliments" komplizierter, im digitalen Raum hingegen ziemlich leicht, schon allein durch die hohe Reichweite. Ein paar meiner vielen Kontakte werden meinen Beitrag schon sehen und liken. Und das fühlt sich gut an. Aber irgendwann brauche ich diese Likes, um mich gut zu fühlen – und auch immer mehr davon. Allerdings muss ich mir deshalb auch immer mehr einfallen lassen, um Likes zu bekommen, die Freunde hingegen sind vielleicht irgendwann genervt und werden geiziger mit dem Like. Das ist eine Art Teufelskreis.“