Studentin, Feministin, Edel-Escort: 15 Fragen an eine Prostituierte

Für mich hat dieser Nebenjob in der Abwägung schlicht die meisten Vorteile: Ich verdiene mit einem einzigen Escort-Date so viel wie sonst in zwei Wochen Kellnerjob, er hat also vor allem große zeitliche Vorteile für mich, was bei einem so zeitintensiven Ganztagsstudium wie dem meinigen sehr wichtig ist. Dazu – und vor allem – macht er mir tatsächlich meistens Spaß: Ich bereise schöne Orte, gehe in fantastische Restaurants und wohne in großartigen Hotels mit Männern, die zugegebenermaßen eher selten mein Typ-, aber meist sehr aufmerksam und interessiert- und darüber hinaus aufgrund ihrer meist erheblichen Berufs- und Lebenserfahrung sehr weltgewandt, kulitiviert und interessant sind. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass sich der durchschnittliche Escort-Klient (eventuell auch darum, weil ich schon zu Beginn das Geld bekomme, noch bevor irgendwas geschehen ist) mehr um mich, eine gute Atmosphäre und Harmonie bemüht, als es ein durchschnittliches normales Date tut. Last but not least ist es außerdem schon immer so gewesen, dass sich der Gedanke, für Gesellschaft und Sex hoch bezahlt zu werden, schon immer in meinen Phantasien wiedergefunden und angeturnt hat – und es immer noch tut.