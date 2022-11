Wie schlimm ist es wirklich, altes Make-up zu benutzen?

Make-up wegzuschmeißen, mag verantwortungslos für die Umwelt sein, deshalb lohnt es sich, beim Einkaufen clever zu sein. Sieh dir nicht nur jeden einzelnen Artikel in deinem Kit an, sondern frage dich auch: Werde ich es benutzen? Und vor allem: Brauche ich es? Wenn die Antwort nein lautet, ist es wahrscheinlich am besten, es im Regal stehenzulassen. Schließlich steckt in vielen von uns, die mit Beauty-YouTube und Haul-Videos aufgewachsen sind, ein Make-up-Hamster. Das ist keine Schande. Die Einstellung „Verschwende nichts, was du nicht willst“ ist richtig, besonders im Jahr 2022. Make-up ist teuer, also macht es Sinn, ein Produkt bis zum letzten Krümel auszukratzen.