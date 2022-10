So kombinierst du Vintage & Secondhand mit deinen Alltagsklamotten

Die Army-Kappe

Beim Brick Lane Vintage Market in London25 Pfund (umgerechnet rund 29 Euro)Es macht Spaß, mit Vintage was Neues auszuprobieren! Versuch’s doch mal mit etwas „Mutigem“ wie einer alten Uniform. Sie existiert ja schon – du trägst dadurch also nicht dazu bei, dass sich immer mehr Müll anhäuft, und wenn dir ein Piece dann doch nicht gefallen sollte, kannst du es ja auch zum Beispiel via Vinted oder eBay (Kleinanzeigen) weiterverkaufen. Vintage-Accessoires wie Statement-Hüte, Taschen und Schmuck lassen sich außerdem leichter in deine bestehende Garderobe einbauen, weil sie einem schlichten Outfit das „gewisse Etwas“ verleihen können, ohne dabei zu viel Kreativität zu erfordern.