Ein Make-up Artist hat mir gezeigt, wie ich Bronzer richtig verwende

Bronzer betont die Gesichtskonturen und verleiht deinem Teint Wärme – doch braucht er einen Hauch Blush darauf, meint Sir John. Er selbst mag den L’Oréal Paris Perfect Match Blush (derzeit 9,49 € via Douglas). Nachdem du deinen Bronzer bis in die „Hohlräume“ deiner Wangen verteilt hast, gehst du mit Rouge über die darüberliegenden Wangenknochen; so setzt du deine Gesichtsform perfekt in Szene, rät Sir John. Auch gut: Der Pixi On-the-Glow Blush (23,49 € via Douglas).