Ein Eis-Lifehack soll beim Einschlafen helfen – ich habe ihn getestet

Vermutlich meine bisher schlimmste Nacht. Ich hatte am Abend zu viel Weißwein getrunken und fühlte mich beim Einschlafen so an, als stünde ich in einem rasenden Bus – und wachte um 00:30 Uhr auf, weil mein Blut so laut in meinen Ohren rauschte (vermutlich wegen zu viel Zucker im Wein). Ich bereute sofort alles und konnte mich nicht dazu aufraffen, mich nach unten zu schleppen, um mir mein Eis zu holen. Also lag ich nur im Bett und lauschte bis 4 Uhr dem Zähneknirschen meines Partners . Dann stand ich auf, angespannt, genervt und pessimistisch, dass das ein guter Sonntag werden würde.