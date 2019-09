Richtig einschlafen & richtig aufwachen – Die Schlafexpertin Hope Bastine im Interview

Jeder Mensch ist unterschiedlich, aber das Minimum bewegt sich immer zwischen sieben und neun Stunden. Ein kompletter Schlafzyklus dauert im Durchschnitt 90 Minuten. Er startet in der Alpha-Phase, geht über in Theta und dann in Delta, welches die Tiefschlafphase ist. Darauf folgt die REM-Phase, übrigens die einzige, in der wir träumen und in der wir wie gelähmt sind. Nur die Augen bewegen sich. Dann wiederholt sich der Zyklus. Unser Gehirn wird während des Schlafs von der sogenannten Synovia-Flüssigkeit „gewaschen”. Es wurde kürzlich herausgefunden, dass dieser Reinigungsprozess nur während der Tiefschlafphasen stattfindet und dass wir mindestens fünf „Waschgänge” brauchen, um unser Gehirn vollständig zu reinigen. Die Rechnung ist also einfach: Fünf mal 90 Minuten bedeuten 8,5 Stunden Schlaf minimum.