Warum du beim Einschlafen immer plötzlich aufs Klo musst

Mit der geführten Meditation bist du fertig. Dein Körper sinkt in deine Matratze. Deine Augenlider fühlen sich schwer an. Nach diesem nicht enden wollenden Tag schläfst du endlich ein . Wie ein Uhrwerk spürst du in diesem Moment – ausgerechnet dann – auf einmal den dir leider allzu vertrauten Druck auf deiner Blase: Du musst pinkeln. Wenn du dich jetzt zur Toilette schleppst, bedeutet das, dass es dir danach erst wieder gelingen muss, einzuschlafen. Wenn du aber liegen bleibst, kann das eine Harnwegsinfektion zur Folge haben. Du hast also keine andere Wahl, als widerwillig aufzustehen, aufs Klo zu gehen und den ganzen Einschlafprozess noch einmal von vorne zu beginnen.