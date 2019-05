Kann man lernen, ohne Wecker pünktlich aufzuwachen?

Bevor ich die Ergebnisse meiner Recherche verrate, erst mal eine Entwarnung: Laut Dr. Daniel Barone , einem Neurologen des New York-Presbyterian/Weill Cornell Medicine Centers for Sleep Medicine und Autoren von Let's Talk About Sleep , ist es ganz normal, das Gefühl zu haben, einen – oder mehrere – Wecker zu brauchen, um wach zu werden. Wenn du dagegen oft von selbst ein paar Minuten vor dem Klingeln aufwachst ist das ein Zeichen dafür, dass du genügend Schlaft bekommst. In diesem Fall brauchst du nicht zwingend einen Wecker, so Dr. Barone.