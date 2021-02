Sexsomnia: eine Schlafstörung & nicht bloß „Schlaf-Sex“

Wenn sich eine Person nach dem Aufwachen nicht mehr an ihre nächtlichen „Sex-kapaden“ erinnern kann, ist das Dr. Dasgupta zufolge ein großes Warnsignal dafür, dass sie an Sexsomnia leiden könnte. „Wenn du dich in der Früh noch an alles erinnern kannst, was du während der Nacht getan hast, kann es sich nicht um eine Schlafstörung handeln“, sagt der Experte. Sexsomnia ist ein „heikles Thema“. Leider gibt es nämlich Menschen, die behauptet haben, darunter zu leiden – obwohl sie nie diagnostiziert wurden –, um so zu versuchen, sexuelle Übergriffe zu rechtfertigen , sagt er. Es gibt also zu viel Spielraum dafür, diese Erkrankung für gewalttätige Zwecke zu missbrauchen.