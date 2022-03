Euphorias Make-up-Artist startet ihre eigene Beauty-Linie

„Das Gefühl, das ich mit dem Namen hervorrufen wollte, war eine Kombination aus fantastischen, magischen Looks, aber auch die Verbindung mit dem normalen, alltäglichen Leben. Ich glaube, der Euphoria-Make-up-Trend hat sich durchgesetzt, weil er die Art von Looks zeigt, die Menschen in ganz besonderen Situationen tragen – wie auf dem Laufsteg oder bei einem Auftritt auf der Bühne. Wir aber zeigen sie an Menschen in ganz normalen Situationen wie zu Hause, in der Schule oder im Geschäft. Das ist es, was ich daran liebe. Es ist ein Look, der sich von der Realität abhebt, da er magisch ist, aber gleichzeitig fürs Chillen in den eigenen vier Wänden geeignet ist.