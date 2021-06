Macht gute Stimmung & liegt diesen Sommer voll im Trend: Rouge

Laut Promi-Make-up-Artist Mario Dedivanovic (vielleicht ist er dir als Kim Kardashians Ansprechpartner in Sachen Glamour bekannt) spiegelt Rouge die Post-COVID-Vibes ideal wider. „Nach über einem Jahr, das sich durch Lockdowns und Isolation auszeichnete, ziehen uns Helles, Knalliges, Tageslicht und Fröhlichkeit magisch an – im Grunde alles, was nicht dunkel und sich nicht in unseren eigenen vier Wänden befindet“, erklärt er. „Wenn es um Make-up geht, wollen Leute sonnengeküsst und gesund aussehen. Dieser Effekt lässt sich mit ein bisschen Rouge ganz easy herzaubern.“