Hast du eine Beauty-Routine für dein Dekolleté? Diese 5 Stars schon

Trotz teils hohem Schmerz- und Kostenfaktor schwören Promis auf Beauty-Behandlungen am ganzen Körper und nehmen ihre Follower via Social Media sogar teilweise mit in den Salon. Dabei ist mir eine Körperstelle aufgefallen, an der ich persönlich noch nie ein Treatment ausprobiert habe (vielleicht aber sollte), und das ist das Dekolleté . Dort ist die Haut dünner und wird durch die natürliche Bewegung der Brust stärker beansprucht als der Rest des Körpers. Masken, Peelings und speziell darauf zugeschnittene Cremes sollten also fest zur Beauty-Routine gehören. Ups.