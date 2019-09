Mastektomie: 8 beeindruckende Brusttattoos von Krebsüberlebenden

Richards hat 2002 einen Knoten in ihrer Brust entdeckt und wurde kurz darauf mit Brustkrebs diagnostiziert. Nach dieser Diagnose bekommen Frauen oft ganze oder große Teile ihres Brustgewebes bei einer Mastektomie entfernt, um das Streuen des Krebs zu verhindern. Wenn eine Frau sich entscheidet, nach der Gewebeentfernung eine brustaufbauende Operation durchführen zu lassen, kann sie sich entweder für Implantate entscheiden, oder Gewebe aus ihrem eigenen Körper (in einer sogenannten „ autologen Rekonstruktion “) für die Rekonstruktion verwenden zu lassen. Richards entschied sich für Letzteres nach ihrer doppelten Mastektomie - und trotzdem fühlte sich das Resultat des Aufbaus fremd an. „Es fühlte sich nie richtig an wie ein Teil meines Körpers,“ erklärt sie.