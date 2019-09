Die schönsten BHs & Bralettes für kleine Brüste

Frauen mit kleinen Brüsten wird in der Werbung immer noch wenig Beachtung geschenkt. Unterwäschemodels haben in der Regel zwar einen sehr schlanken Körper, aber dennoch eine große Oberweite. Auch in den Unterwäscheabteilungen von Modeketten sucht man BHs für zierliche Frauenkörper oft vergeblich. Zumindest dann, wenn es darum geht, diesen genau so in Szene zu setzen, wie er ist. Häufig sind die Modelle nämlich vor allem darauf ausgerichtet, die Brüste durch Polster größer wirken zu lassen oder mit Bügeln richtig zu formen. Ganz so, als wäre an kleinen Brüsten etwas falsch - was Unsinn ist.