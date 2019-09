Trägst du eigentlich die richtige BH-Größe?

So weit so gut. Ergeben sich aus deinen Messungen ein Umfang von 85 und deine Körpchengröße ergibt ein C, hast du deine BH-Größe ermittelt. Aber wie im Beispiel oben heißt das eben noch lange nicht, dass du in jedem Store und jedem Modell die gleiche Größe hast. Enter, Sister Sizing! Finde in der Tabelle einfach deine Größe und wandere diagonal die Tabelle entlang. Hast du also eine 85 C gemessen, kannst du im Store tatsächlich auch eine 95 A (im Fall, dass der BH absteht), eine 75 E (wenn der Cup einschneidet und du plötzlich mit vier Brüsten in der Kabine stehst) ausprobieren. Vielleicht passt das Spitzenteil ja in einer 90 B tatsächlich besser…