Wie eine Brustverkleinerung mir geholfen hat mich selbst zu finden

Männer, so lernte ich schnell, waren unangemessen frei in ihren Meinungen und in ihrem Starren. Sie glaubten scheinbar, dass allein die Existenz meiner Brüste ihnen die Erlaubnis erteilte, ungefragt sowohl gute als auch schlechte Kommentare abzugeben. Ich war schon immer eine eifrige Tagebuch-Schreiberin, also destillierte ich mit 19 Jahren die Gefühle, die ich schon seit der sechsten Klasse hatte: „Ich habe es satt, dass Menschen öffentlich über meine Brüste diskutieren, als wären sie Allgemeingut.“ Dieser Satz brannte sich in mein Gedächtnis.