Weißes Rouge ist der überraschende TikTok-Trend, den du unbedingt ausprobieren musst

Wie bei jedem Beauty-Trend gibt es auch bei diesen Tutorials in den Kommentaren gemischte Meinungen der TikTok-User. „Das sieht wie in Beautyzeitschriften aus, aber auch irgendwie subtil“, heißt es in einem Kommentar. „Ich weiß, dass ich aschgrau aussehen würde“, steht in einem anderen. „Idk, es sieht aus wie ein Setting-Puder“, meint jemand anderes. Wir finden, es sieht frisch aus!