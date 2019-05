Smokey Eyes: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Anfänger*innen

Schnapp dir den flachen Pinsel und trag damit den helleren Farbton auf – vom Wimpernansatz bis zur Lidfalte und vom inneren bis zum äußeren Augenwinkel. Nun nimmst du den dunkleren Ton und malst vorsichtig eine Linie am Wimpernansatz und am oberen, äußeren Lid. Verwende dafür noch mal den gleichen Pinsel wie eben und pass auf, nicht über den Brauenknochen zu kommen. Als nächstes verblendest du noch nicht die beiden Farben, sondern ziehst erst Mal den Lidstrich am oberen und unteren Lid. Ich mag dunkle Holzkohle lieber als Schwarz, aber das ist deine Entscheidung. Wenn der Look besonders ausdrucksstark sein soll, trägst du den Eyeliner auch auf dem inneren Rand auf und nicht nur am Wimpernansatz.