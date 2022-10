Mein Arzt weigerte sich, mir Botox zu spritzen – & ich bin ihm dankbar

Heute wird die Injektion von Botox als fast so harmlos dargestellt wie das Auftragen einer überteuerten Feuchtigkeitscreme. Du kannst es dir mittlerweile sogar schon in manchen Nagel- und Haarstudios spritzen lassen (obwohl es in Deutschland nur anerkannten Ärzt:innen gesetzlich erlaubt ist); die Botox-Injektion lässt sich locker in deine Mittagspause schieben, oder mal eben vor einem Barbesuch in den Kalender quetschen. Doch ist die Wirkung von Botox nicht permanent, sondern hält meist nur zwischen drei und vier Monate. Noch dazu ist die Injektion nicht billig; abhängig von der Praxis oder dem Studio, wo du sie machen lässt, kann dich die Spritze auch mehrere hundert Euro kosten. Und wer einmal auf den Geschmack gekommen ist, verliert sich dadurch schnell in enormen Schulden.