Vom Färben grauer Haare über Solariumbesuche bis hin zu Schönheitsoperationen scheint es besonders viele verpönte Themen in der Beautybranche zu geben. Was irgendwie ironisch ist, denn erstens sieht man oft auf den ersten Blick, wenn jemand etwas hat machen lassen und zweitens ist die Zahl der Personen, die nicht mehr ganz natürlich schön sind ziemlich hoch. So zeigt eine Studie beispielsweise, dass sich in den USA im Jahr 2017 etwa 1.150.600 Menschen mit Botox behandeln ließen. In Deutschland waren es im gleichen Jahr immerhin 220.200. Und trotzdem geben die wenigsten zu, dass sie sich spritzen lassen. Und noch weniger Leute geben zu, wie jung sie tatsächlich waren, als sie sich das erste Mal unter die Nadel gelegt haben. Überraschenderweise gibt es nämlich gar nicht mal so wenig 20-Jährige, die bereits nachgeholfen haben. So berichtet die American Society of Plastic Surgeons, die Nachfrage bei den 20-bis 29-Jährigen sei in den letzten Jahren um 23 Prozent gestiegen . Das klingt jetzt erst mal krass, aber du darfst nicht vergessen, dass Falten und eine vorzeitige Alterung nicht der einzige Grund für Botox sind – manche behandeln damit auch Migräne, übermäßiges Schwitzen oder Depressionen