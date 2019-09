6 Gründe, warum Frauen ins Solarium gehen, obwohl sie die Risiken kennen

Die Zeiten, in denen Selbstbräuner neben einem unangenehmen Geruch nur orangefarbene Gesichter und fleckige Hände zu bieten hatte, sind zum Glück vorbei. Moderne Selbstbräunungsprodukte bringen schnell eine natürliche Bräune auf die Haut, die mehrere Tage hält. Darüber hinaus sind sie gesundheitlich vollkommen unbedenklich. Wieso also setzen immer noch so viele Leute auf die Sonnenbank? In Deutschland gehen circa 12,8 Millionen Menschen mehr oder weniger häufig unter die Sonnenbank