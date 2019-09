„Ich würde sagen, dass alle meine Kunden sich mit Anfang 20 darauf konzentrieren, den Alterungsprozess aufzuhalten”, sagt Starvisagistin Joanna Vargas, die Berühmtheiten wie Michelle Williams und Emma Stone behandelt. “Alle haben angefangen, mit Anti-Aging-Cremes zu experimentieren, auch wenn das unklug ist.”



Unklug? Dabei ist das das einzige Mal in unserem Leben, dass wir etwas nicht auf die lange Bank schieben! „Alle Anti-Aging-Feuchtigkeitscremes enthalten viel Fett”, sagt Dr. Marko Lens, ein bekannter Dermatologe und Gründer der Hautpflegemarke Zelens MD. „Das führt bei tendenziell fettiger Haut zu Reizungen.”



So weit, so gut — und auch ziemlich klar. Aber die Sache ist komplizierter: „Die Leute fangen mit 20 an, ‘straffende und festigende’ Produkte zu benutzen. Das ist lächerlich”, fährt Dr. Lens fort. Er empfiehlt, Produkte mit diesen Worten auf dem Etikett zu meiden, da sie oft einen hohen Anteil an Peptiden enthalten, was die Kollagenproduktion und Zellerneuerung anregt. Das ist super für Leute in ihren Vierzigern oder vielleicht sogar Dreißigern, aber wenn ihr erst in euren Zwanzigern seid, wird es nur zu einer Überproduktion von Hautzellen führen, was zu schlimmen Hautreizungen führt.



Vargas warnt auch davor, Produkte mit Glykolsäure zu benutzen, ein Inhaltsstoff, der im letzten Jahrzehnt bekannt dafür wurde, die Hautalterung aufzuhalten und die Haut zu klären. „Seine peelende Wirkung führt letztlich dazu, dass die Haut verbrannt aussieht”, sagt sie. „Die Haut mag sich nicht gereizt anfühlen, aber dieser Wirkstoff zerstört das lymphatische System und stoppt die normale Zellfunktion, was mit der Zeit zu stumpfer, toter Haut führt.” Mit anderen Worten, die ganze Arbeit, die ihr euch jetzt macht, ermüdet eure Haut für später.