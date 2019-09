Es ist nicht das erste Mal, dass Wissenschaftler*innen das Zusammenspiel zwischen dem Nervengift und Gefühlen untersucht haben. Bereits in der Vergangenheit wurde festgestellt, dass Menschen mit gebotoxten Zornesfalten an der Stirn einen Rückgang von depressiven Stimmungen beobachten konnten. Jetzt forschte ein neues Team dahingehend, ob Injektionen in Muskelgruppen, die mit sexueller Lust in Verbindung gebracht werden (Lach- und Zornesfalten sowie die Partie rund ums Kinn), schlechtere Orgasmen zur Folge haben.