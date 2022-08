Mein operiertes Gesicht war voll im Trend – bis der Trend vorbei war

Eine der vielen Patient:innen, die den Bauch-zum-Po-Fetttransfer unbedingt ausprobieren wollten, ist die 26-jährige Grace*, eine Sexarbeiterin, die jahrelang Tausende Euros ansparte, um sich die OP leisten zu können. In Deutschland kostet der Eingriff durchschnittlich 5.800 Euro , ist aber anderorts auch günstiger zu bekommen. „Ich bin dafür 2018 in die Türkei geflogen“, erzählt Grace. „Das war sogar mit Flügen und Hotel günstiger. Ich war einfach total unsicher, weil mein Po so klein war und meine Hüfte dadurch so riesig aussah – vor allem, nachdem ich online diese ganzen Frauen mit riesigen Hintern gesehen hatte. Ich will ehrlich sein: Ich wollte unbedingt diesen gigantischen Kardashian-Po. Es kann peinlich sein, eine Schwarze Frau mit flachem Hintern zu sein. Männer haben dazu schon immer Kommentare abgegeben“, erklärt sie.