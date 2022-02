„Mein Gesicht blutete“: Die Gefahren vom DIY-Microneedling

Das kann Lydia* bestätigen. Nachdem sie online ein 1-Millimeter-Gerät gekauft hatte und es benutzte, reagierte ihre Haut negativ darauf. „Ich wollte das Microneedling ausprobieren, nachdem ich so viele Leute davon reden gehört hatte. Ich fand ein Gerät mit vielen positiven Reviews und Vorher-Nachher-Fotos “, erzählt sie. „Die Behandlung war so schmerzhaft, weil ich keine Betäubungscreme aufgetragen hatte. Ich fing währenddessen an zu bluten, machte aber weiter, weil ich dachte, das müsste so sein. Danach trug ich ein Aloe-Vera-Gel auf, um mein Gesicht zu kühlen, aber es brannte tagelang. Ich weiß bis heute nicht, ob meine Haut wirklich abgeheilt ist, weil ich noch immer Kratzer auf der Stirn habe, und auch überall sonst fühlt sich meine Haut im Gesicht an wie Schleifpapier.“