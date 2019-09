Dein ultimativer Guide zur Tattooentfernung

Dank Laser ist es heutzutage möglich, Tattoos schonender zu entfernen als je zuvor. Wer jedoch schon einmal „Tattooentfernung“ gegoogelt hat, weiß, dass es diverse Optionen gibt, seinen Hautschmuck loszuwerden. Bei so vielen Geräten, Behandlungen und Praxen, wie es da draußen gibt, ist es gar nicht so einfach, zu wissen, wo man anfangen soll. Deswegen haben wir mit Dr. Andrew Miller gesprochen. Der plastische Chirurg und Laserspezialist ist in New York tätig und hat alle Infos, die du zu diesem Thema brauchst.