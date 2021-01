Microblading 2.0: „Hyperrealism Brows“ sind der neue Stern am Brauen-Himmel

Zwischen dem vierten und siebten Tag geriet ich ein wenig in Panik. Meine Augenbrauen sahen verblasst aus, waren fleckig geworden und kleine Bereiche schälten sich. Ich war davon überzeugt, dass meine Haut das Pigment abgestoßen hatte. Nach einem beratenden Gespräch am Telefon wurde mir aber versichert, dass all das während des Heilungsprozesses völlig normal sei, da sich das Pigment einniste. Am zehnten Tag waren die Brauen verheilt und der Schorf war verschwunden. Obwohl die Striche nicht mehr ganz so exakt waren wie bei der ersten Behandlung (auch das ist normal), sahen sie nicht mehr fleckig aus. Da es sich hier um ein sehr kreatives Verfahren handelt, ist bei Hyperrealismus immer eine Auffrischung nach acht bis zwölf Wochen erforderlich, um den Look zu verfestigen und sicherzustellen, dass er auch für längere Zeit so bleibt; die erste Behandlung dient nämlich hauptsächlich der Grundierung.