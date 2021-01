On m'a conseillé de ne pas mouiller mes sourcils pendant 10 jours, ce qui s'est avéré beaucoup plus difficile que je ne le pensais, surtout pour me laver les cheveux et le visage. J'ai trouvé utile de porter un bonnet de douche bas sur mes sourcils les jours où je ne me lave pas les cheveux (en utilisant une crème nettoyante et du coton pour mon front). Les jours 4 à 7, la mini-panique est arrivée. Mes sourcils s'étaient décolorés, étaient devenus irréguliers et de petites zones de peau se sont mises à peler. J'étais convaincue que ma peau avait rejeté le pigment, mais après un appel paniqué à Tracie, elle m'a rassurée en me disant que c'était tout à fait normal durant le processus de cicatrisation. Au 10e jour, les sourcils avaient guéri, les croûtes avaient disparu et, bien que les traits de poils n'aient pas été aussi nets que lorsque je les ai fait faire pour la première fois ( encore une fois, normal), ils semblaient moins clairsemés. La méthode "hyperrealistic" nécessite souvent un traitement complémentaire après 8 à 12 semaines pour fixer et prolonger le résultat final ; le premier traitement agit plutôt comme une base.