Si vous pensiez qu'il s'agissait d'une solution rapide, détrompez-vous. "La procédure de microblading se fait en quatre étapes, sur au moins deux rendez-vous distincts", a déclaré Patel. "Lors de votre premier rendez-vous, on commencera avec une consultation et un patch test, où vous passerez en revue tous vos antécédents médicaux et de santé générale et discuterez avec votre professionnel.le beauté de la forme et de la couleur des sourcils que vous souhaitez. Vous apprendrez également comment prendre soin de vos nouveaux sourcils après le traitement et vous passerez un patch test pour confirmer que vous n'êtes pas allergique à la teinture que nous utilisons. Ensuite, le/la professionnel.le placera une règle au-dessus de vos sourcils et tracera un contour grossier au crayon pour vous proposer une forme. Une fois que vous êtes satisfait de cette forme, place à l' épilation et à la teinte de vos sourcils pour établir le modèle".