Tout ce qu’il faut savoir pour (parfaitement) épiler vos sourcils à la maison

Dans la vie, il y a des choses avec lesquelles on ne plaisante pas. Comme commander des sushis dans un fast-food par exemple. Ou avouer à une salle remplie de fans de Game of Thrones qu'on a adoré la fin de la série, ou encore… prendre le risque de saccager nos sourcils en les épilant seul·e. On ne connaît que trop bien les terribles conséquences d’une épilation excessive, alors on considère nos sourcils comme une zone sacrée.