Vos cils & sourcils vous semblent plus fins ? Vous n’êtes pas seul·e

Si l'on accorde aujourd'hui (à juste titre) plus d'attention à la prévalence et aux effets psychologiques de la chute des cheveux chez les femmes , on ne parle pas aussi souvent de la chute des sourcils et des cils. En réalité, je pense que perdre ses sourcils ou ses cils, ou même simplement subir un épisode mineur de chute, peut être tout aussi inquiétant et bouleversant - surtout si l'on considère que les normes de beauté actuelles tournent autour de sourcils bien définis et de cils fournis Il ne s'agit pas de minimiser ce qui vous arrive, mais avant de me lancer dans les conseils d'experts, je tiens à vous rappeler gentiment que le confinement a eu des effets étranges sur l'image que beaucoup de gens ont d'eux-mêmes. Il est bien connu désormais que la demande de procédures esthétiques et d'injections a explosé depuis plusieurs mois, comme pour la Clinique des Champs Elysées, qui est une clinique de chirurgie et médecine esthétique à Paris, qui a constaté une augmentation de 30 % pour les demandes de rendez-vous depuis mai . Être obligé·e de regarder son propre reflet toute la journée sur des appels vidéo n'est tout simplement pas sain et pas normal. Souvent, nous percevons des choses qui ne sont tout simplement pas visibles. Bon, maintenant que j'ai fini de jouer le rôle de maman, je peux redevenir la grande soeur."Si la perte est localisée uniquement au niveau des sourcils et des cils, il pourrait s'agir d'une alopécie areata", a déclaré la trichologue Stephanie Sey . "Comme d'autres formes d'alopécie, elle est déclenchée par une réponse immunitaire au cours de laquelle le corps commence à attaquer les follicules pileux. La seule différence est qu'avec l'alopécie areata, la chute se fait dans de petites zones limitées", dit-elle. Cela peut être aussi petit qu'un écart de poils dans un seul sourcil, a déclaré Sey, qui a ajouté que la condition était généralement une réponse au stress : "La principale raison pour laquelle l'alopécie areata me vient à l'esprit en premier lieu est que durant cette année, beaucoup de gens ont souffert de stress et d'anxiété, et l'un des précurseurs de l'alopécie areata sont les périodes de stress", a déclaré Sey, ajoutant également que les étudiant·es en souffrent souvent, ou les personnes qui ont été licenciées ou qui traversent un grand changement de vie.