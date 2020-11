Wieso dir momentan so viele Wimpern und Brauenhaare ausfallen

Vor allem, weil moderne Schönheitsideale häufig einen dramatischen Wimpernaufschlag und perfekt definierte Augenbrauen von uns erwarten, kann der Verlust dieser Haare genauso traumatisch sein wie Haarausfall am Oberkopf – mal ganz davon abgesehen, dass du dir bei allen Arten des Haarverlusts vermutlich erstmal Sorgen um deine Gesundheit machst. Bevor ich mich hier aber in medizinische Ratschläge stürze, eine kurze Erinnerung vorweg: Corona und die damit einhergehende Selbstisolation hat unser aller Selbstbild auf den Kopf gestellt. Die Konsequenz spiegelt sich in den Zahlen wider: Die Nachfrage nach Schönheitsoperationen ist in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen . Kein Wunder, wenn du bedenkst, wie oft wir derzeit mit unserem eigenen Aussehen konfrontiert werden, wenn wir tagein, tagaus in Videocalls rumhängen. Da kann es schon passieren, dass wir Dinge zu sehen glauben, die gar nicht wirklich da sind. – Okay, aber jetzt habe ich mich aber lange genug wie deine Mama angehört. Sehen wir uns die medizinischen Fakten genauer an.