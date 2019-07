Das war nicht das erste Mal, dass mir so etwas in der Art passiert ist. Ich zupfe ständig an meiner Lippe – so lange, bis das Lächeln wehtut. Ich kaue die Haut um meine Nägel so lange ab, bis ich kaum mehr noch eine Whatsapp schreiben kann, weil meine Finger schmerzen. Ich drücke und kratze an eingewachsenen Haaren, Pickeln und rauer Haut an meinen Armen und Beinen, bis teilweise sogar sehr tiefe Narben entstehen. Ich weiß, wie schlimm das klingt, aber ich kann einfach nicht aufhören. Denn ich habe Dermatillomanie.