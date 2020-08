Ist Haarausfall eine Spätfolge von Corona & was können Betroffene tun?

Vanessa vermutete erst, es würde am Stress liegen. Doch als ihr eine Freundin erzählte, ebenfalls an Haarausfall zu leiden, wurde ihr bewusst, es könnte auch am Virus liegen. Und das, obwohl sie bereits vor Monaten an Corona erkrankte und schon lange keine Symptome mehr hat – außer eben den Haarausfall. „Ich bin echt schockiert. Im Lockdown habe ich sehr gute Haarmasken und andere Pflegeprodukte verwendet. Ich habe meine Haare seit Monaten nicht mehr gefärbt, ich wasche es seltener und ich habe sie seit Februar nicht mehr geföhnt oder mit Hitze gestylt. Eigentlich müssten meine Haare jetzt so schön wie nie aussehen und super gesund sein. Aber die Realität ist, sie werden immer dünner und immer weniger.“