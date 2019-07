J'ai trouvé le crayon à sourcils parfait — & il était temps

Je suis rédactrice beauté, ce qui me donne l’occasion de tester régulièrement des produits et d’interviewer les make-up artists les plus talentueux. Alors je peux dire sans me vanter que je maîtrise l’application de mon fond de teint au millimètre près et que je sais exactement où déposer mon enlumineur pour rayonner (presque) autant que Beyoncé. En revanche, il y a une lacune que je traîne depuis déjà bien longtemps : comment remplir mes sourcils.