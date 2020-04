Comment teindre ses sourcils et ses cils chez soi ?

La teinture des sourcils est un traitement vraiment fabuleux qui peut aider vos sourcils à paraître plus fournis et plus volumineux, mais aussi plus nets en même temps. La teinte prend les poils les plus clairs à leur extrémité, que vous ne verriez peut-être pas autrement, colore légèrement la peau pour donner un effet de "dessin" et donne des bords très nets aux sourcils. La plupart des grand·es spécialistes du sourcil l'incluent dans leur service de stylisme - d'abord la restructuration, puis la teinture. J'ai demandé à Sophia , une artiste londonienne qui a réalisé les sourcils de Sabrina Elba et Maya Jama (et les miens, bien que moins impressionnants), de me dire comment on pourrait effectuer cette technique chez soi.