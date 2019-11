Quel que soit le choix que vous faites pour enlever votre mascara waterproof, le plus important est d'adopter des mouvements doux et des formules adaptées, même si ça prend plus de temps. « Ne pas bien démaquiller votre mascara peut entraîner une chute des cils, et des morceaux de mascara peuvent obstruer les yeux, avec un risque d'infections accru » , explique le dermatologue Hadley King. « Cela peut causer de vraies irritations, des infections et même des lésions de la cornée. » Moralité : prenez le temps d'apprendre à vous démaquiller si vous voulez éviter la visite d'urgence chez l'ophtalmo !