Les 5 teintes de vernis qu’on va s’arracher en 2020

La meilleure façon de vous assurer que vous suivez bien vos résolutions pour la nouvelle année ? Restez simple. Donc, si prendre mieux soin de vous fait partie de la liste (ce qu'on espère), ça peut simplement vouloir dire vous faire un soin du visage et/ou capillaire et votre manucure à la maison, le dimanche, quand vous avez la flemme de sortir.

C'est dans cet esprit que nous avons fait appel à nos nail artists préférés pour décrypter les plus grandes tendances en matière de vernis à ongles pour l'année 2020. Du noir brillant au beige perlé, en passant par le marron cannelle et le gris ardoise, faites défiler notre diapo pour trouver votre couleur préférée, puis attaquez-vous au reste de vos objectifs de janvier avec une nouvelle manucure et de nouvelles intentions.