Pour une raison qu'on ignore, le primer est le produit de maquillage le plus polarisant qui soit. Pour certains, c'est l'étape indispensable pour lisser les traits et matifier le teint, quand d'autres disent que ça ne sert carrément à rien. Mais qu'on aime ou qu'on déteste, impossible de passer à côté en 2020.

"Les primers sont généralement utilisés pour prolonger la durée de vie du maquillage, pour combler les rides ou lisser la peau, mais la prochaine génération promet également de prendre soin de la peau, et c'est ça qui intrigue", nous explique Moani Lee, une maquilleuse de renom qui travaille avec Kacey Musgraves. Mais ce n'est pas tout : les nouveaux primers se vantent également de pouvoir prolonger la durée de vie de votre maquillage, éclaircir la peau et bien plus encore.

On vous a sélectionné les formules les plus prometteuses de ce début d'année dans le diapo qui va suivre.



