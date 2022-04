Warum ich mir meine Nase nicht mehr schmaler schminke

Jahrelang wurden wir gesellschaftlich darauf konditioniert, zu glauben, dass schmale Nasen begehrenswert und attraktiver seien. Im Laufe der Geschichte wurden die zierlichen Gesichtszüge von Filmstars wie Audrey Hepburn, Grace Kelly und anderen klassischen, weißen Schönheiten bewundert. Die Schwarzen Schauspielerinnen, die in dieser Zeit den Durchbruch in der Filmbranche schafften, hatten in der Regel ebenfalls europäisch anmutende Gesichtszüge. Denk nur mal an Dorothy Dandridge und Lena Horne, deren Äußeres in einer zurückweisenden Gesellschaft als ansehnlicher empfunden wurde. Seitdem wurden Schwarze Frauen dazu angehalten, sich an eurozentrischen Schönheitsstandards zu orientieren. Einige Stars wurden sogar dazu ermutigt, die Form ihrer Nase durch Schönheitsoperationen dauerhaft zu verändern.