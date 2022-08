TikToks „Nail Slugging“ hat meine kaputten, brüchigen Nägel verwandelt

Wenn du regelmäßig hier bist, weißt du schon, dass ich immer ganz ehrlich bin, wenn ein TikTok-Beauty-Hack meiner Meinung nach Quatsch ist. (Denk nur an den semipermanenten Lipliner .) Nagel-Slugging ist den Hype aber wert: Wie durch Zauberhand verschwand meine trockene Nagelhaut sofort, und die Risse in meinen Nägeln waren direkt weniger sichtbar. Ich wollte aber herausfinden, ob das Ganze so eine Art One-Hit Wonder war, und zog den Hack eine Weile lang durch. Seit über einer Woche slugge ich meine Nägel jetzt mit Nagelhautöl und Vaseline, und ich kann stolz berichten, dass meine Nägel dadurch heute so viel besser aussehen. Sie strahlen richtig, und ich habe keine trockene Nagelhaut mehr, an der ich rumpulen könnte.