Brüchige Nägel gehen oft Hand in Hand mit trockener Haut . Kerrie, eine Profi-Nageltechnikerin, die bei Blow LTD arbeitet, sagt: „Manche Menschen werden eben einfach mit schwächeren Nägeln geboren – genauso wie einige von uns mit grünen Augen oder lockigen Haaren auf die Welt kommen“. Die Beschaffenheit deiner Nägel könnte also an deiner Veranlagung liegen, aber keine Angst: Es gibt ein paar Tricks, die sie gesünder und kräftiger machen. Und die verrate ich dir jetzt. Noch ist also nicht alles verloren.